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Новости » Молитва дня

Молитесь так, когда вас постигли трудности

"О, Разрешающий неразрешимые дела и Облегчающий страдания!

О, Тот, Которого молят об освобождении от мук, умиротворённости! Твоей силой устраняются трудности и Твоей милостью совершаются дела. Судьба вершит свои дела по Твоему приказу, и всё совершается по Твоей воле. Всё в мире подчиняется Тебе, и ничто не нуждается в приказах других. Несовершимое не совершается по Твоей воле и не требует запрета других.

Ты - тот, кого призывают на помощь в важных делах и у кого ищут убежища в трудностях. Ни одна беда не пройдёт над нашими головами, если Ты не прогонишь её, и никакая печаль не покинет наши сердца, если Ты не рассеешь её.

О, мой Господь! Я переживаю тяготы, бремя которых свалило меня с ног. Я испытываю муки, которые не в силах перенести. Эти тяготы и муки посланы мне по Твоей воле, и по Твоей власти я столкнулся с ними. Никто не может вернуть то, что Ты послал, оттолкнуть то, что Ты направил, открыть закрытое и закрыть открытое Тобой. Никто не может облегчить муки того, кого Ты обрёк на страдания, и никто не может возвеличить того, кого Ты унизил. Так благослови же Мухаммада и его семейство!

О, мой Господь! Своей мудростью открой предо мной врата покоя и Своей мощью сломи во мне силу печали, милостиво выслушай мою жалобу и дай мне почувствовать сладость выполнения моих просьб, ниспошли мне Свою милость и радость разрешения проблем и открой предо мной дверь спасения! Не допусти, чтобы я по причине своей печали не выполнил Твои обязательные предписания и не поступал соответственно Твоей сунне!

О, мой Господь! Я слаб перед муками, что мне ниспосланы. Чаша моего терпения переполнена от уготованной мне печали. Только Ты можешь устранить эту печаль и отвести от меня беду, в которую я попал. Освободи меня от мук, даже если я и не достоин этого! О, Обладатель Великого Трона!"

("Сахифейи-Саджадия", молитва 7-ая)


Опубликовано:19 Апрель, 2017  14:42, ]]>Печать]]>
 
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