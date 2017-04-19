Группировка ИГ наняла для казней шестилетнего палача

Террористическая группировка ИГ распространила в Сети видео, на котором шестилетний мальчик участвует в казни пленных, сообщает Daily Mail.

Как передает islam.az со ссылкой на tvzvezda.ru, на кадрах мальчик, одетый в черный платок и камуфляжную форму держит в руках нож и произносит речь на камеру, затем он передает оружие двум исполнителям жестокой расправы.

Из видео не ясно, где именно снято видео и кто является жертвами террористов.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в настоящее время террористической организации не хватает взрослых мужчин, поэтому они привлекают в свои ряды стариков и детей.