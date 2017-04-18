Каков уровень верующих в Азербайджане? Результаты опроса

Barem и WIN/ Gallup International провел опрос среди 66 тысяч респондентов в 67-ми странах и опубликовал процентную статистику верующей части населения.

Как передает İslam.az, самой религиозной страной стал Таиланд. 98 процентов респондентов позиционировали себя в качестве верующего. С 97-ю процентами на второй строчке обосновалась Нигерия. На третьем месте Гана (95). Армения находится на 9-ой позиции (92).

Замыкает таблицу Китай. Лишь 9 процентов китайцев, принимавших участие в опросе, считают себя верующими, а 67 процентов – атеистами. На дне этой виртуальной таблицы оказались также Япония, Швейцария, Швеция, Чехия, Великобритания.

Из наших близких соседей в Иране (23 место) 77 процентов респондентов ответили, что являются верующими, а 16 процентов дали отрицательный ответ. Атеистов оказалось 4 процента. В Турции верующих оказалось 74 процента, а атеистов – 6 процентов.

Азербайджан также расположился в конце перечня, пропустив вперед Украину, Францию, Канаду, Россию, США. В нашей стране 35 процентов респондентов ответили, что являются верующими, а 64 процента дали отрицательный ответ. Как ни странно, но ни один из участников не оказался атеистом.

P.S. Как видно, даже в тех странах, где уровень верующего населения достаточно высок, среди опрошенных встречаются атеисты. В Азербайджане же, несмотря на то, что большинство не считает себя верующим, Аллаха никто не стал отрицать. Как можно понять, несмотря на то, что большинство населения Азербайджана не претворяет в жизнь религиозные обряды, все же не разделяет идею происхождения человека от обезьяны.