ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Когда молитвы принимаются быстрее? Когда молитвы принимаются быстрее?
Министр обороны заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях Министр обороны заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях
Каков уровень верующих в Азербайджане? Результаты опроса Каков уровень верующих в Азербайджане? Результаты опроса
Что такое «искреннее расскаивание»? Что такое «искреннее расскаивание»?
Президент поручил создать комиссию в связи со сносом мечети Президент поручил создать комиссию в связи со сносом мечети "Гаджи Джавад"

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по стране

Министр обороны заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях

В ходе учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих родов войск, командиров объединений и соответствующих должностных лиц по динамично меняющейся обстановке и принятым решениям.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Были даны указания по повышению эффективности взаимодействия и управления войсками.

В целях правильного понимания и выполнения войсками поставленных задач в условиях наращивания по тактическим вводным обстановки, руководством министерства обороны были проверены практические действия частей и подразделений на местности.

Основное внимание было сосредоточено на новые способы тактических действий с использованием вновь принятых на вооружение техники и оружия.


Опубликовано:19 Апрель, 2017  20:14, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
19 Апрель, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 125 раз
18 Апрель, 2017
Гаджи Самир: "О каком "Трудном переходе" велит Всевышний Аллах"?
18 Апрель, 2017
Выделенная на совершение Хаджа для Азербайджана квота полностью заполнена
18 Апрель, 2017
Армения нарушила режим прекращения огня 119 раз
17 Апрель, 2017
Жители “Советской” обратились к президенту Ильхаму Алиеву в связи с ситуацией вокруг мечети “Гаджи Джавад”

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
19 Апрель, 2017

Министр обороны заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях
19 Апрель, 2017

Каков уровень верующих в Азербайджане? Результаты опроса
19 Апрель, 2017

Группировка ИГ наняла для казней шестилетнего палача
19 Апрель, 2017

ФСБ России: Ликвидированы готовившие теракты уроженцы Средней Азии
19 Апрель, 2017

Молитесь так, когда вас постигли трудности
19 Апрель, 2017
Президент США поручил провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана
19 Апрель, 2017
В Мосуле убит главный снайпер террористической группировки ИГ
19 Апрель, 2017
Военный вертолет Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене
19 Апрель, 2017
Парламент Турции одобрил продление режима ЧП в стране на три месяца
19 Апрель, 2017

Что такое «искреннее расскаивание»? Ислам в вопросах
19 Апрель, 2017
ИГ применило иприт при атаке на военную часть в Ираке
19 Апрель, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 125 раз
18 Апрель, 2017

СМИ сообщили об аресте лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
18 Апрель, 2017

Трагедия жителей Фуа и Кефрая Фотолента
18 Апрель, 2017

Гаджи Самир: "О каком "Трудном переходе" велит Всевышний Аллах"? ВИДЕО
18 Апрель, 2017

Выделенная на совершение Хаджа для Азербайджана квота полностью заполнена
18 Апрель, 2017

США перебросили дополнительный контингент в Ирак для зачистки запада страны от ИГ
18 Апрель, 2017
Боевики покидают сирийский Хомс
18 Апрель, 2017
Трамп отказался раскрыть свои планы в отношении КНДР
18 Апрель, 2017
Армения нарушила режим прекращения огня 119 раз
18 Апрель, 2017

Вице-президент Ирака: "ИГ предложил “Аль-Каиде” союзничество"
18 Апрель, 2017

Приносит ли какую-то пользу в этой жизни ежедневная выплата милостыни? Ислам в вопросах
18 Апрель, 2017
Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
18 Апрель, 2017

Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"
17 Апрель, 2017

Жители “Советской” обратились к президенту Ильхаму Алиеву в связи с ситуацией вокруг мечети “Гаджи Джавад”
17 Апрель, 2017

Под Мосулом убит помощник аль-Багдади по прозвищу «Кавказский эмир»
17 Апрель, 2017

Член комиссии: Спецкомиссия побывала в мечети Hacı Cavad
17 Апрель, 2017
В бельгийском парламенте предложили лишать турок подданства
17 Апрель, 2017

ВС Азербайджана начали широкомасштабные военные учения
17 Апрель, 2017
Американцы высадили десант в Сирии
17 Апрель, 2017
Иракские военные взяли под контроль территорию у мечети Ан-Нури в Мосуле
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com