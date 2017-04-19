Министр обороны заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях

В ходе учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих родов войск, командиров объединений и соответствующих должностных лиц по динамично меняющейся обстановке и принятым решениям.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Были даны указания по повышению эффективности взаимодействия и управления войсками.

В целях правильного понимания и выполнения войсками поставленных задач в условиях наращивания по тактическим вводным обстановки, руководством министерства обороны были проверены практические действия частей и подразделений на местности.

Основное внимание было сосредоточено на новые способы тактических действий с использованием вновь принятых на вооружение техники и оружия.