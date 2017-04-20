В ОЗХО подтвердили, что в Хан-Шейхуне был применен зарин

Результаты анализов показали, что в сирийском Хан-Шейхуне был применен зарин или его аналоги.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении Организации по запрещению химического оружия по итогам первого дня возобновленной сессии Исполнительного совета в Гааге.

"Биомедицинские образцы, собранные в ходе аутопсии с тел троих погибших в результате атаки, были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты анализов показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом. Биомедицинский материал еще семи пациентов, которые проходят лечение в госпитале, также были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты также показали, что они пострадали от зарина или его аналогов", - говорится в заявлении ОЗХО.