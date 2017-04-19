Читатель спрашивает: Что такое «нафси-аммара»?

В источниках отмечается, что «нафс» (страсти, желания) делятся на 7 ступеней. По мере усовершенствования верующего, он постепенно преодолевает эти ступени, и достигает последней. Первой из этих ступеней является «нафст-аммара», что в переводе с арабского означает «повелевающая страсть». Эта страсть располагает тело к удовольствиям этого мира, разжигает желания. «Нафси-аммара» является гнездом различных пороков. В одном из аятов Корана указывается на эту ступень желаний: «Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия» (Йусуф, 53).