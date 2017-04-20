Курды освободили от ИГ четыре деревни к северу от Ракки

"Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают штурм городов Табка и Ракка на севере Сирии, им удалось освободить от ИГ четыре деревни к северу от Ракки, сообщает курдское агентство Firat.

По данным агентства, речь идет о деревнях Ум Тенек (Um Tenek), Бир Керба (Bir Cerba), Черва (Cerwa) и Хеташ (Hetash), передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Все четыре деревни освобождены в результате боев SDF с ИГ. Бойцы SDF приступили к эвакуации мирных жителей из зоны столкновений на безопасную территорию", — сообщило агентство.

Всего, по данным агентства, за последнюю неделю курды освободили от ИГ восемь деревень и четыре маленьких селения.