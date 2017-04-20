Установлена личность заказчика теракта в петербургском метро

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Как сообщает islam.az cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек.

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.