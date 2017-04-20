Читатель спрашивает: Что означает состояния «хузу» и «хушу»?

Хузу – это такое состояние, которое раб Аллаха должен сознавать и быть в таком состоянии. В этом состоянии человек должен показывать всеми частями тела свое поклонение Аллаху. В состоянии хузу человек понимает всю свою немощь пред Всевышним, демонстрирует это своим голосом и действиями.

Хушу означает полное осознание величия Аллаха, страх перед Его наказанием. Особенно рекомендуется быть в состоянии хузу и хушу во время намаза. Несмотря на то, что эти 2 понятия очень близки по значению, некоторые отмечают их различия. Алламе Табатаби утверждал, что хузу относится к частям тела человека, а хушу – к его душе.