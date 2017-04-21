В результате нападения на базу ВС в Турции погибли двое военнослужащих

Боевики террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) совершили нападение на базу ВС Турции в районе Улудере юго-восточной провинции Ширнак, в результате чего погибли двое, получили ранения двое военнослужащих, сообщает в пятницу сайт Генштаба ВС, передает İslam.az со ссылкой на Тренд.

ВС Турции начали масштабную операцию по обезвреживанию нападавших. На место инцидента направлены дополнительные силы.

В ходе антитеррористических операций ВС Турции за неделю погибли семь военнослужащих. В ходе операций в провинциях Хаккари, Ширнак, Диярбакыр, Батман, Мардин и Битлис были обезврежены 45 членов РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.