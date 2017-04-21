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Установлена личность устроившего стрельбу в УФСБ по Хабаровскому краю России

Установлена личность устроившего стрельбу в УФСБ по Хабаровскому краю России.

Как сообщает islam.az cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Им оказался уроженец и житель Хабаровского края А.В.Конев 1999 года рождения. Как отметили в ФСБ, есть данные о его принадлежности к неонацистской группе.

При осмотре его вещей сотрудниками ФСБ взрывного устройства не обнаружено.

Ранее в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел молодой человек и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. В результате погибли два человека - сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - гражданин одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен, а нападавший уничтожен.


Опубликовано:21 Апрель, 2017  16:45, ]]>Печать]]>
 
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