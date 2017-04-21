I вице-президент Азербайджана: «Число сил, связывающих Ислам с террором, растет»

«К сожалению, в ряде мусульманских стран идут войны, возникают новые конфликты и угрозы, число сил, связывающих Ислам с террором, растет. Никакая религия, в том числе Ислам, не имеет никакой связи с террором».

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, об этом на итоговом заседании Организационного комитета IV Игр Исламской Солидарности заявила I вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Религия сама по себе является фактором, отрицающим террор. Ислам – это религия мира и милосердия. Считаю, что объединение всего мусульманского мира вокруг таких понятий, как дружба, братство, мир, сотрудничество станет большим спортивным праздником, а также внесет вклад в укрепление сотрудничества в мире Ислама, между мусульманскими странами», - подчеркнула Мехрибан Алиева.