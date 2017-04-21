Читатель спрашивает: В Коране говорится о руке Аллаха. Как это объяснить?

Выражение «рука Аллаха» используется в Коране в переносном смысле. В некоторых аятах таким образом говорится о могуществе Аллаха. Например: «…Рука Аллаха — над их руками…» (Фатх, 10). «Он сказал: «О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками?» (Сад, 75). «Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо — в Твоей Руке.» (Али-Имран, 26).

В еще одном аяте выражение «рука Аллаха» олицетворяет щедрость Всевышнего: «Иудеи сказали: «Рука Аллаха скована». Это их руки скованы, и они прокляты за то, что они сказали (или да будут скованы их руки, и да будут они прокляты за то, что они сказали). Его обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает.» («Маида», 64).

Подобные аяты называются «муташабех». Они не могут быть приняты дословно и в абсолютном понимании, они требуют разъяснений и комментариев.