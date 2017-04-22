CNN: Российские оперативники внедрились в окружение Трампа

Российские «оперативники», как предполагает ФБР, летом 2016 года могли использовать советников президента США Дональда Трампа, чтобы «внедриться» в его кампанию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

Телеканал заявляет, что в том числе Россия могла использовать экс-советника американского президента Картера Пейджа.

По словам чиновников, они не знают, понимал ли Пейдж, что «русские могли его использовать». Они заявили, что судя по методам работы российских спецслужб, он мог «неосознанно разговаривать с российскими агентами».

Ранее сообщалось, что Пейдж опроверг любую связь с представителями России.