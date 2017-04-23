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Режим прекращения огня был нарушен 113 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы (4 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 113 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Кемерли Газахского района, Мунджуглу и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джавахирли, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.


Опубликовано:24 Апрель, 2017  11:27, ]]>Печать]]>
 
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