Читатель спрашивает: Действительно ли меч Зульфукар имел два лезвия?

Зульфукар – это знаменитый меч имама Али (а). В переводе с арабского языка означает «позвоночный». Так он назван по той причине, что на нем имелись орнаменты, похожие на позвонки. О происхождении Зульфукара в источниках содержатся различные информации.

Длина меча составляла 7, а ширина 1 пядь. Вопреки распространенным представлениям, Зульфукар не имел два лезвия и его конец не был раздвоенным. Обе стороны лезвия были заострены.

В шиитских источниках указывается, что Зулфукар передавался из поколения в поколение имамам, и в настоящее время хранится у 12-го имама. Один из признаков имама Махди (а) заключается именно во владении Зульфукаром.