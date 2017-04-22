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В Афганистане объявлен день траура в связи с гибелью военных

Сегодня в Афганистане объявили национальный траур в связи с гибелью военных в результате нападения боевиков из движения “Талибан” на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа, передает islam.az со ссылкой на ВВС.

Соответствующее распоряжение дал президент страны Ашраф Гани во время посещения Мазари-Шариф.

Также президент заявил, что данное нападение противоречит всем человеческим ценностям и исламскому учению.

22 апреля в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа погибли по меньшей мере 170 человек.


Опубликовано:24 Апрель, 2017  11:58, ]]>Печать]]>
 
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