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25 апреля отмечается день Мабас. Деяния дня Мабас

В этом году 25 апреля приходится на 27-ой день месяца Раджаб. Это святой день в истории Ислама. По одной из версий в этот день был Мерадж Пророка – перенесение в одну ночь Его светлости из Мекки в Кудус и обратно. В основном про это пишется в суннитских источниках.  Но другая версия, которая основывается на преданиях от Имамов и которого придерживаются мусульмане шииты, это то, что 27-го Раджаба, это день Мабаса – день, когда Мухаммеду снизошло первое откровение и он был избран и объявлен Пророком Господа.

Этот день - праздник Мабас. В этот день из династии Ибрагима, разбивающего идолы, из потомков пречистых пророков выбран мужчина для спасения человечества. Преданный и чистый душой, с факелом истины в руке, с лозунгом единобожия на устах, 27 числа месяца раджаба в 13 году до хиджрата (610 году н.э.) величайший человек стал Пророком, который стал последним звеном в цепи божественных посланников. Его имя Мухаммед (с). С топором Ибрагима на плечах, с посохом Моисея в руках и с сердцем Иисуса в груди. Подобно Ною он обладает стальным стремление и подобно Аюбу спокоен. В его облике красота и привлекательность Иосифа.

Всякий раз, когда наступает очередная годовщина праздника Мабаса, словно сам Мухаммед (с) приходит из пещеры Хира с призывом учить, с небесной книгой. Он приходит, чтобы вознести знамя справедливости, сблизить друг с другом людские сердца и разобщенность превратить в единство. Он приходит, чтобы разрушить невежество. Он смотрит на мир и на его устах застывает вопрос, почему в наш просвещенный век невинные женщины, дети и мужчины в разных точках Земли - в Африке, Палестине, Ираке и других местах продолжают погибать?

Мухаммед (с) вестник Бога и спаситель человечества, создатель принципов и превосходный учитель. Он распространил знание и мудрость, аромат справедливости, братства и бескорыстия. С самого начала своей пророческой миссии Мухаммед (с) показал человечеству новый путь чтобы она могла противостоять мраку невежества, присутствующего в жизни человека. Наш сегодняшний мир нуждается в его учениях и в движении его путем.

Мы поздравляем всех с днем Мабаса - днем вступления в пророчество нашего дорого пророка Ислама (с) - днем пробуждения и мудрости, днем оживления народов и днем духовного и морального расцвета.

Пещера Хира с древних времен было местом уединения и связи Мухаммеда с Богом. Каждый год один месяц он проводил в этой пещере в мыслях и беседах с Всевышним, но и на протяжении последующих месяцев он время от времени уединялся в этом убежище. Вдалеке от людей и шума Мекки, в ночной тишине под светом звезд Мухаммед отправлялся мыслями к великому Создателю и склонялся в земном поклоне перед божеством, не имеющим себе равных. Иногда с высоты горы он бросал взгляд на Мекку, раскинувшуюся в долине, город во мраке ночи был тих и темен, и его покрывала тень невежества и нерадивости.

Мухаммеду (с) исполнилось 40 лет. В ту ночь подобно другим ночам пещера Хира стала свидетелем искренних и чистых молитв Мухаммеда. Внезапно свет заполнил пещеру и до его ушей донесся голос. Перед ним явился архангел Джебраил и передал ему послание Всевышнего. Обращаясь к Мухаммеду он сказал: «Мухаммед - ты пророк Бога, а я архангел Джебраил». Мухаммед удивился и посмотрел на Джебраила. Джебраил промолвил: «Читай!». Мухаммед ответил: «Я не умею читать». Джебраил несколько раз подряд приказал Мухаммеду читать. И вдруг Мухаммед почувствовал, что может читать и прочитал: «Читай (и возгласи!) Во имя Бога твоего, кто сотворил - Кто создал человека...» (аят первый, Сура Аль-Алак)

Таким образом Мухаммед, стал последним божественным пророком и успокаивающими душу словами начал свой призыв к единобожию. С этого времени день Мабас - начальная точка глубоких перемен в человеческом обществе. Его Светлость Мухаммед (с) прежде всего призывал людей к поклонению к единому Богу. Его чистое сердце подобно гладкому и ясному зеркалу передавало людям небесные послания. Несмотря на то, что он не был знаком с пером и бумагой, не умел ни читать ни писать, первое послание, которое он получил от Всевышнего, был призыв к чтению и обучению. Несмотря на отсутствие учителя, он сам стал учителем всего человечества, вдохновителем всех крупных центров науки и мудрости.

Миссия пророка (с) имела несколько целей, которые нашли свое отражение в истории. Одна из них - совершенствование благородных черт характера. В священном Коране особое место отводится воспитанию и обучению человека, приведению в соответствие его намерений и поступков. В части 25-го аята Суры Аль-Хадид Говорится: «Мы посылали вам и прежде Пророков с ясными знаменьями И вместе с ними Книгу откровений И весы (для замерения добра и зла), Чтоб человек блюсти мог правосудье».

В целом в миссии Пророка очевидны две цели. Одна из них - зарождений внутренних коренных преобразований в человеке. В этом смысле Пророк (с) подняв в руке знамя достоинства сиял подобно солнцу на небосклоне, чтобы человек познал свое высокое место и понимал, что все в мире создано для него и для его счастья. Другая цель - призыв человечества к единобожию. При помощи снизошедших аятов, он отвращал людей от поклонения идолам, созданным ими самими, и сеял в их душе семена единобожия. Очевидно, что лучи веры в Единого Создателя и признания его господства в жизни, сохраняет в человеке его гордость и величие.

Духовное состояние человеческой цивилизации также во многом зависит от хорошего воспитания и доброго отношения, которое распространяли такие пророки как Моисей (а), Иисус (а) и Мухаммед (с). Естественно в лучах нравственного и мыслительного роста общества цивилизация также росла и развивалась. Мы видим как спустя некоторое время после принятия Мухаммедом (с) пророческой миссии, поднялись и расцвели всевозможные научные и исследовательские центры, и с огромной скоростью распространились по всему исламскому миру. Французский мыслитель Жан Берава считал Его Светлость Мухаммеда (с) пророком-законодателем, могущественным политиком, великим руководителем, сильным оратором и достойным лидером. Он говорил: «Несмотря на то, что Мухаммед не был образован и не заканчивал университетов Рима и школ Ирана, он имел глубокие мысли и обширные знания. Всевышний подарил ему гордость и величие, чтобы он смог создать лучшую жизненную программу и постоянный закон».

Да прибудет милость Господа с Мухаммедом (с) - этим учителем человечества и примером совершенного человека.

Деяния дня Мабас

По календарю день Мабаса в этом году завтра - 25-го апреля.

В этот день рекомендуется:

1.Совершить желательное полное омовение – гусль.

2.Держать пост. (Саваб как 70 лет поста)

3.Читать много салавата.

4.Совершить 6 намазов по 2 ряката и в конце прочитать по 4 раза суры Фатиха, Фаляг и Нас и 4 раза следующий дуа (La ilahə illəllahu vəllahu əkbər və subhanəllahi vəlhəmdulillahi və la həvlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim)

(Совершать из указанных можно только те, что возможно, не обязательно совершать все).


Опубликовано:24 Апрель, 2017  12:35, ]]>Печать]]>
 
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