Сирия согласилась прекратить боевые действия в Хан-Шейхуне

В Минобороны России заявили, что командование сирийских вооружённых сил выразило готовность прекратить боевые действия в районе сирийского Хан-Шейхуна, в случае если туда будет направлена специальная миссия экспертов по расследованию инцидента 4 апреля.

Об этом говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства, поступившем в RT.

«Для обеспечения безопасной работы миссии экспертов в районе Хан-Шейхуна сирийская сторона готова объявить полный мораторий на действия своих войск, авиации и артиллерии в данном районе», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что сирийская сторона также готова обеспечить необходимые условия безопасности для работы специальной миссии экспертов на аэродроме Шайрат, передает islam.az.

4 апреля сирийская оппозиция заявила об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, обвинив в ней правительственные войска Сирии.

Дамаск решительно отверг обвинения и возложил ответственность за химатаку на боевиков.