Лидер "Аль-Каиды" призвал сменить тактику в Сирии на партизанскую войну

Лидер террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири призвал сторонников и всех боевиков группировки в Сирии готовиться к затяжной войне, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на "Ас-Сахаб", пропагандистский медиаресурс "Аль-Каиды".

Аз-Завахири призвал экстремистов сменить тактику на партизанскую войну, отмечается в сообщении. По его словам, "международный сатанинский альянс" никогда не примет исламскую власть в Сирии, передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

Лидер "Аль-Каиды" пояснил, что эта война не исключительно сирийцев, а кампания для всех мусульман, которые стремятся к установлению "божественного правления".