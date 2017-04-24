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Трамп не произнес слова "армянский геноцид" в заявлении 24 апреля

Президент США Дональд Трамп  не произнес слова "армянский геноцид" в своем заявлении 24 апреля.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, Д. Трамп, как его его предшественник Барак Обама назвал события 1915 года "большой трагедией".


Опубликовано:24 Апрель, 2017  19:43, ]]>Печать]]>
 
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