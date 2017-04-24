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Президент США Дональд Трамп не произнес слова "армянский геноцид" в своем заявлении 24 апреля.
Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, Д. Трамп, как его его предшественник Барак Обама назвал события 1915 года "большой трагедией".
Трамп не произнес слова "армянский геноцид" в заявлении 24 апреля
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