Трамп планирует отменить финансовую помощь Азербайджану

Финансовая помощь по линии Госдепартамента США ряду развивающихся стран будет сокращена или отменена вовсе. Как сообщает islam.az со ссылкой на издание Foreign Policy, об этом говорится в 15-страничном бюджетном документе госдепартамента США.

План, составленный после избрания президентом США Дональда Трампа, предусматривает сокращение на треть помощи странам на пути развития.

Согласно проекту документа, планируется, что финансовая помощь по каналам Госдепартамента таким странам, как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Беларусь будет отменена. Финансовая помощь будет сокращена Армении - на 77,3% , Молдове - на 47, 4%, Украине - на 68,8%, а также Грузии.

В документе также содержится план совместить американское Агентство по международному развитию, занимающееся проектами за рубежом, с Госдепартаментом США.