СГБ получила новые полномочия по составлению списка лиц, связанных с финансированием терроризма

Внесены изменения в «Правила утверждения Общего перечня лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции» Кабинета Министров.

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, согласно действующему правилу, список определяется Службой госбезопасности и Службой внешней разведки на основе предложений Генпрокуратуры, МВД, Минюста, Госпогранслужбы или по их собственной инициативе, а затем направляется в Палату надзора за финансовыми рынками для подтверждения.

Согласно изменениям, СГБ получила статус единственного органа, обладающего полномочиями составления списка, Служба внешней разведки же может лишь выступить с предложением.

Иными словами, список определяется Службой госбезопасности на основе предложений Генпрокуратуры, МВД, Минюста, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки или по его собственной инициативе, а затем направляется в Палату надзора за финансовыми рынками для подтверждения.