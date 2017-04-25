Саманта Пауэр сожалеет, что США при Обаме не признали геноцид армян

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр выразила сожаление в связи с тем, что власти страны за восемь лет президентства Барака Обамы не признали геноцид армян. Об этом Пауэр написала в своем микроблоге в твиттере.

«Мне очень жаль, что администрация Обамы не признала геноцид армян», — написала она, передает islam.az со ссылкой на Газета.ру.

Пауэр заявила, что сопереживает армянам по всему миру в очередную годовщину трагедии.

«102 года назад османские власти начали бойню, в ходе которой были убиты 1,5 млн человек. Практически каждого члена общины армян США каким-то образом коснулся геноцид. Из-за того, что Турция продолжает отрицать его, он остается открытой раной», — заключила она.

Ранее президент США Дональд Трамп не стал использовать термин «геноцид» в заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, опубликованном на сайте Белого дома.