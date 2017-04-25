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Ниспослание последнего пророчества

Еще с подросткового возраста Пророк Мухаммед (с) любил,  отдалившись от общества, уединяться  в одиночестве и уходить в свои размышления.

Самым любим местом отдыха и размышлений Мухаммеда (с) в  юношеские годы  была расположенная близ Мекки пещера в горе Хара. Невежество мекканских идолопоклонников, безнравственное поведение вызывало в душе Пророка резкий протест и гнев. В такие моменты он отправлялся на гору Хара и совершал богослужения, произносил молитвы своему Единому Создателю. Пророк Мухаммед (с) ежегодно один из месяцев проводил в богослужении в пещере, а по завершении  месяца  возвращался из пещеры в город, вначале посещал Каабу, и только потом шел домой. В те времена Мухаммед (с) слышал, как  деревья, камни приветствовали Его, говоря: «Здравствуй, Посланник Аллаха!».  Этим путем Всевышний готовил своего будущего Пророка к встрече с ангелом Джебраилом (а).

По достижении Пророком Мухаммедом (с) сорока лет  Аллах ниспослал  Ему первое откровение. Согласно большинству повествований, это событие произошло 27-го раджаба  по мусульманскому календарю. В этот день Пророку Мухаммеду (с) было предписано стать Пророком. Некоторые источники пишут о том, что это событие произошло  в месяц Рамазан.

В тот день Пророк сидел в пещере Хара и ушел в свои размышления. В это время самый почетный ангел Аллаха Джебраил (а) предстал перед Мухаммадом (с) в человеческом облике и, показав Ему книгу, которую он держал в руках, сказал: «Читай!».  Пророк не умел ни читать, ни писать, потому спросил: «Что читать?».  Джебраил (а) во второй раз  настоятельно сказал: «Читай!».  Пророк с горечью повторил то же самое: «Что читать?»

В третий раз ангел прекрасным голосом  прочитал первое откровение – первые пять аятов 96-ой суры Корана «Аль-Алак»: «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови.  Читай, ведь твой Господь - Самый великодушный.  Он научил посредством письменной трости. Научил человека тому, чего тот не знал».

Вслед за ангелом Джебраилом (а) Пророк Мухаммед (с) тоже повторил аяты.  Потом ангел исчез с глаз, а Пророк вышел из пещеры и в растерянном состоянии отправился домой.  У дверей дома Его встретила супруга Хадиджа. Обеспокоенная поздним возвращением Мухаммеда (с), Хадиджа направила вслед за ним человека, но посыльный долго кружил по городу, и, не встретив Пророка, вернулся домой. От неожиданной встречи с ангелом Пророк Мухаммед (с) растерялся. Поэтому, почувствовав усталость, он прилег отдохнуть.  О произошедшем случае  Мухаммед (с) рассказал своей супруге Хадидже, которая, в свою очередь, рассказала об этом случае своему двоюродному брату,  человеку с передовым мышлением и единобожнику Вараге. Варага еще больше  укрепил веру двоюродной сестры, сказав, что воистину Мухаммеда  (с) назначили пророком, и то, что случилось с ним, случается только с пророками.

Как только Хадиджа вернулась домой от двоюродного брата, она присягнула на веру, уверовав в то, что Пророк Мухаммед (с) является Пророком, назначенным Аллахом, приняла Ислам и стала первой мусульманкой. На следующий день  живший в доме двоюродный брат Пророка 10-ти летний Али (а) произнес  шахаду и тоже стал мусульманином. Долгое время число мусульман, принявших Ислам, не  превышало  трех людей - Пророка, Хадиджи и Али. Они вместе совершали богослужения, вместе  совершали намазы.

Пророк Мухаммед (с), после того, как Ему было предписано стать  Пророком,  три года осуществлял деятельность в очень скрытой форме, занимался приглашением к Исламу только ограниченного числа доверенных лиц. После  Хадиджи  и Али (а) Ислам принял приемный сын Мухаммеда (с) Зейд (р.а). Вслед за ними приняли Ислам  и стали мусульманами Абу Бекр (р.а), Абу Зер (р.а), Осман (р.а), Абдуррахман ибн Овф (р.а), брат Имама Али (а) Джафар (р.а), Аммар (р.а) и еще несколько людей.


Опубликовано:25 Апрель, 2017  13:23, ]]>Печать]]>
 
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