В Сомали казнили четырех боевиков "Аш-Шабаб"

Четыре боевика террористической организации "Аш-Шабаб", обвиненных в причастности к двойному теракту в 2016 году, жертвами которого стали 80 человек, казнены в Сомали, сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

В феврале прошлого года два террориста-смертника подорвали автомобили, начиненные взрывчаткой, у ресторана и у аптеки на одном из перекрестков в городе Байдабо на юго-западе Сомали, где на тот момент находилось много людей. Жертвами теракта стали 80 человек. Группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за совершение теракта.

"Вчера четыре боевика, которые стоят за взрывами, были казнены. Еще несколько человек, обвиненных в участии в "Аш-Шабаб", будут казнены сегодня или завтра", — заявил агентству представитель вооруженных сил в Байдабо Нур Аден (Nur Aden).

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.