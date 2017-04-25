В Китае запретили мусульманские имена

В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, населенном, по большей части, мусульманами, запретили давать детям имена с религиозным значением, особенно популярные в исламе.

В частности, од запретом оказались такие имена как Ислам, Джихад, Саддам, Медина, Хадж, Имам и Коран, передает islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Как отметили в правительстве Китая, теперь запрещается давать детям имена с очевидно религиозным значением. Напомним, власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа, большая часть населения которого – это этнические уйгуры, фактически объявили войну мусульманам и исламу. Так, к примеру, теперь жителям региона запрещено носить «ненормально» правильные бороды.