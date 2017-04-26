Впервые мусульманка стала казием в Израиле

В Израиле произошло историческое событие – впервые на должность судьи исламского религиозного суда была назначена женщина.

Израильский комитет, назначающий на должности казиев по стране, сообщил о назначении первой женщины на должность шариатского судьи, передает islam.az со ссылкой на ансар.ру.

Адвокат по брачно-семейным делам Хенна Хатиб, знаток шариата и мать четверых детей, стала новым казием.

«Мы сделали правильное дело – нам поручили поступить справедливо, и мы выбрали женщину, чтобы та впервые служила казием», - прокомментировал министр юстиции Израиля Айелет Шакед, цитирует World Israel News.

«По моему мнению, это должно было случиться еще давно, - говорит сама Хенна о назначении на должность судьи. - Я очень рада этому избранию и надеюсь, что оно станет первым из многих».

Стоит отметить, что в феврале в Израиле на пост судьи верховного суда Израиля был назначен христианин.