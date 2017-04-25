Правозащитники: США нанесли удар по мечети из халатности

17 марта американские военные заявили, что нанесли удар по сирийской провинции Алеппо, где якобы собирались уничтожить сходку членов Аль-Каиды.

Местные жители и работники служб экстренного реагирования сразу возмутились – удару подверглась мечеть Умара ибн аль-Хаттаба, в которой около 300 человек собрались на вечернюю молитву, сообщает Salon.

На этой неделе сразу 3 независимых расследования, проведенных Human Rights Watch, Forensic Architecture и Bellingcat, показали, что военный удар США действительно полностью уничтожил мечеть, при этом в людей, спасавшихся бегством, стреляли, в результате чего 38 человек погибло, а десятки получили ранения.

Правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что «власти США не приняли никаких необходимых мер предосторожности, чтобы избежать или минимизировать гибель мирных жителей при ударе», сообщает islam.az со ссылкой на ансар.ру.

«Американские официальные лица признают, что неподалеку была мечеть, но утверждают, что их мишенью было здание недостроенного социального центра. Но по информации местных жителей, по фотографиям и видеороликам до и после атаки видно, что здание также служило мечетью», - говорится в отчете HRW.

Также местные жители рассказали правозащитникам, что в их местности и тем более в мечети не было никаких экстремистов и членов Аль-Каиды, а за богослужения в мечети отвечает духовная организация, проводящая намазы по графику, при этом военный удар был нанесен практически сразу после завершения вечерней молитвы.