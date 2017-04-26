Каждые 10 минут в Йемене гибнет один ребенок

В Йемене каждые 10 минут погибает один ребенок в возрасте младше пяти лет, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

«В Йемене продолжается один из самых крупных гуманитарных кризисов. Две трети населения страны, или около 19 миллионов человек, нуждается в защите и гуманитарной помощи», - говорится в сообщении, передает со ссылкой на "Анадолу".

Более 10 миллионов человек в Йемене по-прежнему живут за чертой бедности, по меньшей мере восемь миллионов не имеют доступа к питьевой воде, отмечается в сообщении.

«Ранее ООН уже призывала оказать Йемену гуманитарную помощь на 2,1 миллиона долларов, чтобы удовлетворить насущные потребности миллионов человек. Но до настоящего времени собрано только 15 процентов необходимых средств», - говорится в сообщении.