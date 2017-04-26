Президенту Азербайджана подарен фрагмент покрывала Каабы

26 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Абдульазизом Д. Альфалихом.

Как передает islam.az со ссылкой на АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента. Глава государства с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Саудовскую Аравию и плодотворные встречи в ходе визита с Королем Саудовской Аравии, хранителем двух святынь Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и другими руководящими лицами.

Халид Абдулазиз Аль Фалих отметил, что рад визиту в такую прекрасную страну, как Азербайджан. Он сказал, что связи между двумя странами и народами имеют древние и глубокие корни, подчеркнул, что культурное сотрудничество стран продолжается на протяжении веков, отметив еще большее его расширение под руководством президента Ильхама Алиева.

Х.Аль-Фалих вручил И.Алиеву фрагмент покрывала Каабы.