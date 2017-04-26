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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли с целью поощрения ребенка позволять ему совершать действия намаза как ему захочется?

Читатель спрашивает: Можно ли с целью поощрения ребенка позволять ему совершать действия намаза как ему захочется?

Поощрять ребенка к намазу до достижения совершеннолетия является савабом. Поэтому будет лучше, если родители будут выполнять намаз при детях, информировать их о намазе. С этой целью можно  растилать для них джанамаз и приглашать к выполнению намаза. При этом не стоит требовать, чтобы ребенок в точности выполнял действия намаза. Надо дать ему свободу действий, чтобы тот мог подражать своим родителям и учился на собственных ошибках.


Опубликовано:27 Апрель, 2017  12:06, ]]>Печать]]>
 
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