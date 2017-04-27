В Египте предложили кардинально реформировать Аль-Азхар

В Египте предложен законопроект, ограничивающий срок полномочий верховного имама Аль-Азхара шестью годами, а количество сроков подряд – двумя.

Согласно законопроекту, предложенному членом египетского парламента Мухамедом Абу-Хамидом, на верховного имама Аль-Азхара будут налагаться санкции вплоть до увольнения, если тот будет допускать нарушения, передает islam.az со ссылкой на ансар.ру.

Также в законопроекте предлагается отделить нерелигиозные факультеты Аль-Азхара в отдельный вуз, сообщает Daily News Egypt.

Кроме того, в комитет старших ученых Аль-Азхара депутат предлагает включать 4 женщин.

Среди членов законодательного комитета и комитета по делам религий в парламенте оказалось много противников нового билля. По словам депутата Мустафы Бакри, новый законопроект по сути вторгается в статус Аль-Азхара, защищенный конституцией страны.

Против закона высказался и сам исламский университет.

«Предложенный закон нацелен на разрушение Аль-Азхара и противоречит воле всех египтян и азхаритов по всему миру», - заявил представитель вуза Ахмед Зарае.