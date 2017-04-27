Были ли шиитские ученые, которые считали пятничный намаз безоговорочно обязательным?

Читатель спрашивает: Были ли шиитские ученые, которые считали пятничный намаз безоговорочно (ваджиби-эйни) обязательным?

Согласно шиитскому мазхабу, пятничный намаз будет обязателен после прихода 12-го Имама Махди (а). А пока он находится в сокрытии, выполнение пятничного считается «ваджиби-тахйири». То есть, человек свободен в выборе: выполнять пятничный намаз или же намаз зохр. Вместе с тем, шиитские муджтехиды отмечали, что при выполнении пятничного намаза, отвечающего всем требованиям, участие в нем превыше.

Некоторые шиитские ученые, в том числе Фейз Кашани, Шахиди-сани, Алламе Меджлиси и его отец, Мухаггиг Сабзавари и др. считали пятничный намаз «ваджиби-эйни», то есть, обязательным для всех. В городах, в которых, по их мнению, правили справедливые правители, они организовывали пятничные намазы, писали в своих рисалятах об обязательности этого намаза, осуждали тех, кто был с ними не согласен. Фейз Кашани был автором бвух рисалятов, в которых обосновывал обязательность пятничного намаза.