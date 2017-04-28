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Тиллерсон назвал Иран серьезной угрозой США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Иран серьезной угрозой США, а также стабильности региона, передает islam.az со ссылкой на РИА "Новости".

"Иран сейчас — серьезная угроза США и стабильности региона", — сказал Тиллерсон.

На вопрос о том, действительно ли Белый дом заставил госдепартамент сформулировать более жесткую позицию по Ирану, Тиллерсон ответил, что "Белый дом считал, что нельзя думать об Иране только в контексте Всеобъемлющего плана действий, и я с этим согласен".

По его словам, нужно учесть весь комплекс претензий США к Ирану, а не только ядерную сделку, которая позволила остановить иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций. Он напомнил, что США считают Иран спонсором терроризма и ввели другие санкции, в том числе по программе создания баллистических ракет.

Решение вновь рассмотреть соблюдение Ираном условий соглашения по атому Тиллерсон объяснил тем, что положительное заключение послало бы неверный сигнал.

"Это бы означало, что все у нас и Ирана в порядке, а у нас не все в порядке", — подчеркнул госсекретарь США.


Опубликовано:28 Апрель, 2017  11:00, ]]>Печать]]>
 
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