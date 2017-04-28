Министерство обороны: Армения применила зенитно-ракетный комплекс «Оса»

Армения продолжает осуществлять провокационные действия с целью дальнейшего обострения ситуации на линии фронта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Вечером 27 апреля подразделения противовоздушной обороны Армении провели запуск управляемой ракеты из зенитного ракетного комплекса «Оса» в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, которая, не поразив никаких целей, упала на пустой участок на подконтрольной нами территории.

В ходе изучения территории были найдены и изъяты головная часть и другие остатки ракеты модификации 9M33М2.

Предварительное расследование показало, что ракеты, находящиеся на вооружении ВС Армении, устарели и непригодны к использованию.