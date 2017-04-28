Сирийская армия освободила от ИГ одно из крупнейших газовых месторождений

Правительственные войска Сирии и союзные им силы вернули контроль над газовым месторождением Шаэр в провинции Хомс, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Бои продолжаются на окраинах, но саперы уже приступили к обезвреживанию взрывных устройств", — рассказал собеседник агентства, передает islam.az.

На месторождении Шаэр добывали около трех миллионов кубических метров газа в сутки. Террористическая группировка ИГ захватила его во второй раз в 2016 году. Боевики подорвали газопровод после того, как армия перешла в наступление с целью вернуть контроль над месторождением.