Нарушивший режим прекращения огня армянский солдат был убит в результате ответного огня

ВС Азербайджана пресекли очередную провокацию врага.

Как сообщает islam.az со ссылкой на СМИ Армении, сегодня около 9:30 нарушивший режим прекращения огня в Нагорном Карабахе Мгер Арзуманян (1998 г.р.) был убит ответным огнем ВС Азербайджана.