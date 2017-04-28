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ВС Азербайджана пресекли очередную провокацию врага.
Как сообщает islam.az со ссылкой на СМИ Армении, сегодня около 9:30 нарушивший режим прекращения огня в Нагорном Карабахе Мгер Арзуманян (1998 г.р.) был убит ответным огнем ВС Азербайджана.
Нарушивший режим прекращения огня армянский солдат был убит в результате ответного огня
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