Более тысячи беженцев погибли или пропали в Средиземном море с начала года

Свыше 1000 человек погибли или пропали без вести в Средиземном море с начала года.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Международной организации по миграции в пятницу.

По данным на 28 апреля, МОМ зафиксировала 1089 пропавших без вести или погибших в Средиземном море мигрантов и беженцев. При этом с начала года в Европу этим морским путем добралось 43 тысячи 357 человек.

Больше всего людей погибло в апреле — 427 человек. В то же время эти цифры в три раза меньше, чем аналогичные данные за апрель 2015 года — 1222 человека.

В МОМ отмечают, что процент погибших по сравнению в количеством прибывших мигрантов за первые четыре месяца 2017 года составил 2,5%. За тот же период в 2016 году процент смертности составлял 1,4%.