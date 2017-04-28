"Ан-Нусра" атаковала боевиков ИГ у сирийско-ливанской границы

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусры" атаковали террористов из ИГ в районе пограничного поселения Флита на сирийско-ливанской границе, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Бои между "Ан-Нусрой" и ИГ возобновились в районе Флиты, на сирийской территории, но очень близко к ливанским границам. Боевики "Ан-Нусры" напали на позиции ИГ", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, потери несут обе стороны, причиной противостояния стали разногласия по вопросу контроля горных троп и ущелий, через которые террористы регулярно пытаются провозить оружие и боеприпасы, а также вновь завербованных радикалов для войны в Сирии, которая продолжается с марта 2011 года, передает islam.az.

"Ливанская армия и бойцы "Хизбаллы" в районе Эрсаль держат свою часть границы под контролем и готовы в любой момент нанести удар по отрядам террористов, если те попытаются перейти границу", — добавил источник.

В четверг вечером артиллерия ливанской армии нанесла удар по местам скопления террористов в пограничной с Сирией зоне.