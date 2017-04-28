Совбез ООН проведет заседание по вопросу ядерной программы КНДР

Совет Безопасности ООН планирует обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Как сообщает Associated Press, Соединённые Штаты призвали 28 апреля Совбез ООН провести совещание по поводу КНДР и увеличить экономическое давление на Северную Корею в связи с её программой создания ядерного оружия, передает islam.az со ссылкой на РТ.

Подобными действиями США планируют добиться изоляции Северной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что нынешняя напряжённость в отношениях с Северной Кореей может перерасти в крупный вооружённый конфликт.