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СМИ: Близ Дамаска в ходе боев между террористами убиты более 100 боевиков

Три вооруженные группировки в восточном пригороде Дамаска в пятницу начали вооруженные столкновения между собой, с начала боев убиты более 100 террористов.

Как передает islam.az, об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

По данным телеканала, ожесточенные бои завязались между радикалами из "Джейш аль-Ислам", "Фейлак ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра". Бои продолжаются.

Сирийская армия, в свою очередь, продолжает операцию по освобождению квартала Кабун в восточном пригороде Дамаска. На протяжении нескольких дней в сирийской столице слышна активная работа артиллерии и авиации. Террористы в ответ регулярно обстреливают ракетами жилые кварталы города.


Опубликовано:29 Апрель, 2017  10:37, ]]>Печать]]>
 
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