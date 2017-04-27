Гаджи Шахин: "Какое довольство ждет Аллах от человека?"

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Сегодняшний гость рубрики "Короткая проповедь" - гаджи Шахин Гасанлы.
Президент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией
ВВС Турции уничтожили 89 террористов на севере Ирака и Сирии
Гаджи Шахин Гасанлы: "Какое довольство ждет Аллах от человека?" Короткая проповедь
Что означают псевдонимы «Сигатуль-ислам» и «Сигатуль-мухаддисин», и кому они присвоены? Ислам в вопросах
СМИ: Близ Дамаска в ходе боев между террористами убиты более 100 боевиков
Нарушивший режим прекращения огня армянский солдат был убит в результате ответного огня
Курдские боевики сообщили о гибели 17 турецких солдат на севере Сирии
Министерство обороны: Армения применила зенитно-ракетный комплекс «Оса» (ФОТО)
Высший избирательный совет Турции утвердил окончательные итоги референдума
Были ли шиитские ученые, которые считали пятничный намаз безоговорочно обязательным? Ислам в вопросах
Деяния месяца Шабан
Чтец Корана умер во время публичного чтения Корана ВИДЕО
В Турции отстранили от службы более девяти тысяч полицейских
Начинается месяц Шабан
Можно ли с целью поощрения ребенка позволять ему совершать действия намаза как ему захочется? Ислам в вопросах
В России задержаны 12 членов террористической группировки