Президент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией

Президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал всех женщин страны надеть головные платки во имя борьбы с исламофобией.

Как передает islam.az, об этом сообщает The Independent.

«Не только мусульманские женщины — все женщины могут надеть головной платок, и если настоящая и разнузданная исламофобия будет продолжаться, то придет день, когда мы должны будем попросить всех женщин носить головные платки — абсолютно всех! — как знак солидарности с теми, кто делает это из религиозных соображений», — предрек президент на встрече с учащимися одной из школ.

«Разумеется, каждая женщина имеет право одеваться, как ей больше нравится, — это просто мое мнение по данному вопросу», — тут же оговорился ван дер Беллен.