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Сегодня мовлуд имама Хусейна (а)

Сегодня день рождения любимого внука Пророка (с), сына имама Али (а) и дочери Пророка (с) Фатимы (с.а.), третьего имама мусульман имама Хусейна (а).

Как сообщает islam.az, Имам Хусейн (а) родился третьего числа месяца шабан в четвёртом году лунной хиджры в Медине. После рождения Хусейна ибн Али (а) и вплоть до кончины Пророка, которая произошла через шесть лет и несколько месяцев после рождения Хусейна, люди были свидетелями безграничной любви и ласки посланника Аллаха по отношению к внуку. После того, как стал шахидом старший брат имама - имам Хасан (а), имаматство перешло к  46-летнему Хусейну (а). Однако такой ход событий не устраивал Йезида, и по его приказу имам Хусейн (а) и его сподвижники были убиты в местечке под названием Кербела.

Когда речь заходит об имаме Хусейне (а), обычно анализируется завершающий этап жизни имама – кербалинская трагедия. Конечно же, это стало поворотным моментом, сыграло роль лакмусовой бумаги не только в истории исламской уммы, но и всего человечества. С тех пор именно отношением к этому событию стало возможным отличить добро от зла.

Однако ставшая уже крылатой фраза «школа Хусейна» вовсе не означает лишь смерть во имя благих идей, ради Аллаха. Это последняя, кульминационная точка проявления любви к Аллаху, верности его указаниям. Чтобы достичь Кербалы имам Хусейн прошел путь длиною в 57 лет. Однако на каждом этапе своей жизни имам призывал к добру, предохранял от зла. Способы были различные: письма, проповеди, наставления. Все этапы жизни имама Хусейна (а) – примеры мужества и благородства. Иногда, представляя имамов, каждого из них наделяют определенными качествами: имам Зейналабидин (а) – образец богобоязненности, имам Хасан (а) – образец терпимости, имам Садиг (а) – образец мудрости, имам Хусейн (а) – образец мужества. Это большое заблуждение. Остальные имамы были ни чуть не мужественнее имама Хусейна (а). В то же время, имам Хусейн (а) воплощал все те качества, которые были присущи остальным имамам. Кроме того, имама Хусейна (а) нельзя представлять камикадзе. Да, он знал, что его ожидает. Однако у него не оставалось другого выбора. Имам должен был или покориться злу, или же стать шахидом. Он выбрал второе. И нет никакой разницы между имамом Хусейном (а), выбравшим меч и стрелы, и имамом Рзой (а), который принял яд из рук Мамуна. А философия обеих поступков одинакова – безграничная любовь к Аллаху и послание для будущих поколений: «Чем жить на коленях, лучше умереть стоя!».

В этот благостный день поздравляем всех мусульман с мовлудом имама Хусейна (а), желаем им быть достойными идеалов имама во всех сферах и этапах жизни.


Опубликовано:30 Апрель, 2017  10:34, ]]>Печать]]>
 
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