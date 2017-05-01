Сегодня отмечается мовлуд кербалинского знаменосца

Сегодня, в 4-ый день месяца Шабан, мусульмане отмечают день рождения сына Имама Али (а) и Уммульбани, брата имама Хасана (а) и имама Хусейна (а), знаменосца имама Хусейна (а) в Кербала Его Светлости Аббаса (а).

Его Светлость Аббас (а) родился в 26 год по лунной хиджре, благодаря многим достоинствам и добродетели получил прозвище «Абальфазл», что означает «отец добродетели».

Несмотря на довольно короткую жизнь, кербалинский знаменоносец все моменты пребывания на этой бренной земле посвятил служению Аллаху. Но, конечно же, кульминацией этой высоконравственной жизни стали события в Кербела, произошедшие в 10 день месяца Мухаррам в 61 году по хиджре. Окруженный многотысячной ордой врагов, имам Хусейн (а) доверил знамя ислама именно Его Светлости Аббасу (а). И он справился с этой миссией достойно. Враг понял, что вырвать знамя из рук Абальфазла Аббаса (а) не удастся. Он не отдал знамя, не потерял его. Однако враг лишил его рук. Другого способа лишить Его Светлости Аббаса (а) знамени не нашлось.

Несмотря на то, что с тех событий минуло около 1400 лет, Абальфазл Аббас (а) и по сей день остается символом чести и достоинства, верности и смелости.

В истории приводятся множество вариантов последних мгновений жизни Его Светлости Аббаса (а). Однако, это не столь важно. Важным является то, что до последнего вздоха кербалинский знаменоносец оставался верным рабом Аллаха, был другом его друзей, врагом его врагов. Прощаясь с этим миром, который является темницей правоверного, Его Светлость Аббас (а) оставил для последующих поколений образ идеального брата, верного друга, совершенного мусульманина.

В этот светлый день коллектив islam.az поздравляет всех мусульман, желаем им быть такими же смелыми и верными, как Его Светлость Аббас (а)!