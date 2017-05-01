Замминистра Саудовской Аравии считает Меркель образцом для саудовских женщин

Заместитель министра экономики Саудовской Аравии Мухаммед аль-Тувайри назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель «образцом для подражания для всех саудовских женщин».

Как сообщает islam.azt со ссылкой на Deutsche Welle, он также заявил, что Меркель является «своего рода звездой».

По мнению аль-Тувайри, канцлер своими карьерными достижениями и ценностями вдохновляет всех занимающих руководящие посты женщин, а также девочек, которые хотят добиться такого положения в будущем.

Ранее бундестаг ФРГ одобрил частичный запрет на ношение паранджи.