Читатель спрашивает: Что означает выражение «участие души в намазе»?

Одним из приличий намаза является сосредотечение во время этого вида богослужения и отречение от сторонних мыслей. В религиозных источниках это называют «участием души в намазе» («хузури-гальб»). Имам Али (а) велел об этом: «Пусть никто из вас не выполняет намаз уставшим и сонным, пусть не думает о себе. Потому что он находится пред своим Всевышним Господом. Принимается лишь та часть намаза, которую раб Божий выполнил с участием души» («Бихар аль-анвар», т.84, стр.239).

О значении рассматриваемого состояния, о путях его достижения и причинах, мешающих этому, подробная информация приведена в книгах о нравственности и ирфану. В особенности рекомендуем по этой тематике прочитать книгу Мирза Джавада Малики Табризи «Асрараль-салях» («Таинства намаза»).