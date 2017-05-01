В Баку задержали похитителя оград с кладбищ

Сотрудниками органов МВД задержан подозреваемый в совершении кражи металлических оград на территории христианского кладбища в поселке Балаханы Сабунчинского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате неотложных мер, принятых сотрудниками Сабунчинского РУП и 12 отделения полиции, был задержан подозреваемый уроженец Бейлаганского района, ранее судимый Эльшан Мамедов.

Был проведен обыск в доме задержанного, где были обнаружены железные решетки, металлические доски. В предварительных показаниях Э.Мамедов сказал, что он продал часть украденного в пункт приема металлолома.

По факту в следственном отделе Сабунчинского РУП было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.