Коалиция признала вину в гибели сотен мирных жителей

Число жертв среди мирного населения в результате воздушных ударов антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии с начала операции в августе 2014 года составило по меньшей мере 352 человека, говорится в сообщении коалиции, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения", — отмечается в документе.

По данным коалиции, в период с ноября 2016 года по март 2017 года погибли 45 мирных граждан. Кроме того, в сообщении указывается "о гибели с августа 2014 года по настоящее время 80 мирных жителей, о чем ранее не сообщалось".

При этом ранее власти иракского города Мосул сообщали, что только 17 марта от ошибочных авиаударов коалиции погибли более сотни мирных граждан. Независимая мониторинговая группа Airwars, в свою очередь, отмечала, что в марте число жертв атак коалиции среди гражданского населения стало рекордным и составило не менее 1782 человек.

В докладе, который Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало месяц назад, признавалась вина союзников в гибели 396 гражданских лиц за период с августа 2014 по февраль 2017 года в Сирии и Ираке.